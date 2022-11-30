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  • Erdoğan'ın örtülü ödeneğinin başındaki ismin oğlu bakan yardımcısı gelini de Vakıflarda üst düzey yönetici atandı. Gençl

Erdoğan'ın örtülü ödeneğinin başındaki ismin oğlu bakan yardımcısı gelini de Vakıflarda üst düzey yönetici atandı. Gençler atanamazken

Erdoğan’ın örtülü ödeneğin başında olduğu için ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen başdanışmanı Maksut Serim’in oğlu önce bakan yardımcısı yapıldığı, gelininin de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne üst düzey yönetici olarak atandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:44
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Gençler atanamazken... Erdoğan'ın örtülü ödeneğinin başındaki ismin oğlu bakan yardımcısı gelini de Vakıflarda üst düzey yönetici atandı

Erdoğan'ın örtülü ödeneğinin başındaki ismin oğlu bakan yardımcısı gelini de Vakıflarda üst düzey yönetici atandı. Gençler atanamazken
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Vatandaş hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele etmeye çalışırken Saray çevresi ile yakınları işsiz kalmıyor. Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın örtülü ödeneğin başında olduğu için ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim’in oğlunun ardından gelininin de üst düzey bir göreve getirildiği açığa çıktı.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, 2017’den beri Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi de olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim, 14 Ekim 2022 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na bakan yardımcısı olarak atanması tartışmalara neden olmuştu. Yapılan haberler de ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri yanından ayırmadığı Maksut Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim 2014 yılında dönemin AKP Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu’nun kızı Sevim Çağla ile evlendi ve nikah şahitliğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Bu evliliğin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim’in gelini olan Sevim Çağla Serim’in de kısa bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirildiği öğrenildi. Serim soruları yanıtsız bıraktı.

SAHTECİLİKTEN MAHKUM OLDU İDDİASI

Maksut Serim, resmi evrakta sahtecilikten dolayı 2 yıl hüküm giydiği de iddia ediliyor. Serim’in diplomasının sahte olduğu ve Serim’in sahte diploma düzenlediği belirlendiği ifade ediliyor. Vakıfbank İdare Meclisi’nin de “Maksut Serim’in diplomasının geçersizliğini” kabul ederek görevden alması gündem olmuştu.

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Nerede müslümanlık?
30.11.2022 13:07
Tüm konuşmalarında yaptıklarını yüce dinimize mal etmeye kalkanların, seçimlerde oy isteyenlerin gerçek yüzleri bu olsa gerek  
 
Konyalı Hacı Bey
30.11.2022 13:07
En fazla oyu yalana, talana, çalana veren başka bir millet var mıdır acaba?  
 
Bay Liyakat
30.11.2022 13:04
Durmak yok, yol(May)a devam.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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