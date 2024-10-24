Gençler bu oyunları çok sevdi

Akçakoca Gençlik Merkezi'nde liderler tarafından ilkokul öğrencilerine akıl ve zeka oyunları oynatılarak, gelişimlerine katkı veriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca Gençlik Merkezi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede bulunan ilkokul öğrencileri Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin liderleri tarafından akıl ve zeka oyunları ile oynayarak keyifli vakit geçiriyorlar. Öğrencilerin gelişimine katkı sunması için yapılan çalışmalar büyük ilgi görüyor.