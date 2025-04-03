Gençler destan yazdı, Sabri Sarıoğlu görmezden geldi!

UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon ülkemizi başarıyla temsil eden Trabzonspor U19 takımı İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale çıktı. Bu büyük başarıyı Türk futbolunda gerçekleştiren ilk takım oldu.

Pırlanta gibi gençler daha önce yine İtalya'dan Juventus ve Atalanta'yı kupanın dışına itmişti. Inter karşılaşmasını canlı yayınlayan İtalyan kanalında "UEFA Gençlik Ligi'nde başka takımımız kalmadı. Trabzonspor 3 takımımızı da eledi" sözleri geçerken bize haklı bir gurur yaşattı. Gerçekten Türk futbolunun bu muazzam başarıya hele gençlerden gelen bu büyük başarıya çok ihtiyacı vardı.

İtalya gibi dünya futboluna damga vurmuş bir ekolün üç takımını elenmek kolay değil. Trabzonspor'un gençlerini kutluyorum. Sıradaki rakip Salzburg. Bordo mavilileri yürekten destekliyorum. Eminim Avusturya temsilcini de yenerek bir tarih daha yazacak ve finale çıkacaklardır. Bu başarıyı çoktan hakettiler.

Gelelim böyle bir başarının karşılığını bulmadığı yere. Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynadığı çeyrek final maçına gelene kadar Buducnost, Sarajevo, Juventus ve Atalanta gibi takımları eleyen Trabzonspor U19 Takımı'ndan milli takım aday kadrosuna 4 futbolcu çağırdı. Üstelik kaleci Onuralp Çevikkan da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sarıoğlu'nun UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki oyuncu tercihlerini eleştiriyorum. Tarihi başarıyı elde eden Trabzonspor'dan sadece 4 oyuncu çağırmak ne demek! U19 takımının iskeletini bu oyunculardan kurmak yerine laf olsun gibisinde 4 ismi davet etmek sinir bozucu. Üstelik oyuncularını izlemesi gereken Sabri Sarıoğlu Trabzonspor U19 - Inter U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek final karşılaşmasını tribünden canlı izlemeyi tercih etmedi. Türk futbolunda çok kritik bir önem taşıyan bu maçı U19 teknik direktörünün stadyumundan izlememesi tam bir skandal!

Sabri Sarıoğlu futbolculuğu döneminde zaman zaman yaptığı hareketler, performansları Galatasaray taraftarları tarafından dalga konusu oldu. Hatta 2004 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası üçüncü tur rövanşında Villareal ile karşılaştığı maçta formasına ismi yanlış yazılmış ve sahaya "Sarbi" yazılı formayla çıkmıştı! Anlaşılan Sarıoğlu teknik adamlık kariyerine de tartışmalı bir başlangıç yaptı. Pırıl pırıl gençleri takip edip son performanslarını görmek ya da Trabzonspor'u tribünden izlemek yerine yapması gereken işten daha önemli bir işi varmış demek ki!