Gençler dolar ve euroya şarkı yaptı. Yaz aylarının hit şarkısı bu olacak

Karadenizli gençlerden dolar ve euro şarkısı. İşte o şarkıda yeni şampiyonu da ilan ettiler. Yeni şampiyon dört büyüklerden değil. Bakın yeni şampiyon kim?

Gençler dolar ve euroya şarkı yaptı. Yaz aylarının hit şarkısı bu olacak

Karadenizli gençler kemençeyi gitarı aldılar. Karşılarına da kamerayı koydular. Başladılar şarkı söylemeye. Doların ve euronun alıp, başını gittiğini anlatan Karadenizli gençler Türkiye'de Fenerbahçe,Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'un geçen yeni şampiyonu açıkladı. Sosyal Medyada Karadenizden esintiler adı altından paylaşım yapan gençlerin işte şarkıdaki yeni şampiyonu:

Dolar aldı yürüdü euro onu aşıyor.

Hırsızlar hortumcular kral gibi yaşıyor.

Dert bizde elek elek yıkıldı orta direk.

Böyle ekonomiye nasıl dayansın yürek,

Ne Fener ne Beşiktaş

Ne Cimbom Ne Trabzon

Türkiye'de en büyük şampiyon Enflasyon

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