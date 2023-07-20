Gençler dolar ve euroya şarkı yaptı. Yaz aylarının hit şarkısı bu olacak

Karadenizli gençler kemençeyi gitarı aldılar. Karşılarına da kamerayı koydular. Başladılar şarkı söylemeye. Doların ve euronun alıp, başını gittiğini anlatan Karadenizli gençler Türkiye'de Fenerbahçe,Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'un geçen yeni şampiyonu açıkladı. Sosyal Medyada Karadenizden esintiler adı altından paylaşım yapan gençlerin işte şarkıdaki yeni şampiyonu:
Dolar aldı yürüdü euro onu aşıyor.
Hırsızlar hortumcular kral gibi yaşıyor.
Dert bizde elek elek yıkıldı orta direk.
Böyle ekonomiye nasıl dayansın yürek,
Ne Fener ne Beşiktaş
Ne Cimbom Ne Trabzon
Türkiye'de en büyük şampiyon Enflasyon