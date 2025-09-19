Gençler için uluslararası bilim ortaklığı

Kaynak: İHA
Gençler için uluslararası bilim ortaklığı

Bayraktar ve T3 Vakfı ile National Centre "Junior Academy of Sciences of Ukraine" arasında "Stratejik İş Birliği Protokolleri" imzalandı.

Türkiye ve Ukrayna, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yeni bir köprü kuruyor. İki ülkenin gençleri, eğitimcileri ve araştırmacılarını buluşturan bu iş birliği, geleceğin bilim ve teknoloji ekosistemine uluslararası bir vizyon kazandırmayı hedefliyor. Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi’nin denetimi altında faaliyet gösteren National Centre "Junior Academy of Sciences of Ukraine" (NC JASU) ile Türkiye’den BAYKAR ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) arasında imzalanan protokoller, bu vizyonun en somut adımlarından biri oldu.

İmza töreni, TEKNOFEST 2025 İstanbul kapsamında gerçekleştirildi. Törene BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve NC JASU Başkanı Prof. Dr. Stanislav Dovgyi katıldı.

Son Haberler
Tam 720 paket kaçak ele geçirildi
Tam 720 paket kaçak ele geçirildi
Gençler için uluslararası bilim ortaklığı
Gençler için uluslararası bilim ortaklığı
Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Suriye'den ABD'ye ilk üst düzey ziyaret
Suriye'den ABD'ye ilk üst düzey ziyaret
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar!