Gençler kampta hayata hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Gelişim Kampı, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için dopdolu bir programla gerçekleşti.

Eğitici ve eğlenceli etkinliklerle gençlere unutulmaz bir kamp deneyimi sunulan organizasyonda, girişimcilikten kültürel gezilere, doğa yürüyüşlerinden ata binmeye kadar birçok faaliyet yer aldı. 4 gün süren kampın ilk gününde gençler, pazarcılara tezgah başında yardım ederek satış yaptı. Bu uygulamalı deneyim sayesinde gençler iletişim kurmayı ve ürün tanıtımını birebir deneyimledi. Gençler, kendi emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadı. Eğlenceli ve bilgilendirici içeriklerle dolu olan "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı'na" katılan gençler Kartepe Belediyesi'nin hizmet binasını ziyaret etti, birimlerin çalışmaları hakkında detaylı bilgi alarak soru sorma fırsatı buldu.

AT BİNME HEYECANI YAŞADILAR

Kampın bir diğer önemli durağı ise Kartepe Belediyesi Atlı Binicilik Kulübü oldu. Gençlerin bazıları ilk defa at binme deneyimini yaşadı. Kısa süreliğine dükkan yönetimi, müşteri ilişkileri gibi konularda uygulamalı deneyim kazanan gençler, hem sorumluluk duygusunu geliştirdi hem de yerel kültürü yakından tanıdı. Kamp sonunda duygularını dile getiren gençler, "Hem öğrendik hem çok eğlendik. Yeni arkadaşlar edindik, farklı deneyimler yaşadık. İyi ki katılmışız" diyerek memnuniyetlerini ifade etti.