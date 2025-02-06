Gençler kar yağışını çiftetelli oynayarak kutladı

Bartın'da gece yarısı lapa lapa yağan kar, caddedeki gençleri sevindirdi. Kimisi yürüyüş yaparak, kimisi ise fotoğraf çekilerek kar yağışının keyfini çıkardı. İki genç ise oyun havası eşliğinde çiftetelli oynadı. Kar altında göbek atan atan gençler, şehir merkezinde ilk kez bu kadar güzel kar yağışı gördüklerini ifade etti.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi ve Kemer Meydanı başta olmak üzere şehrin ana cadde ve sokakları beyaza büründü.

Yağışın aralıklarla yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.