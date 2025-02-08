Gençler karakolda polislerle kartopu oynadı

Kaynak: İHA

Düzce’de polislerle kartopu savaşı yapan gençler, bu sefer Cumayeri ilçe karakolundaki polislerle kartopu savaşı yaptı.

Düzce’de polislerle kartopu savaşı yapan gençler, bu sefer Cumayeri ilçe karakolundaki polislerle kartopu savaşı yapması dikkat çekerken, polislerin eğlenceli anlara eşlik etmesi yürekleri ısıttı.

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Düzce’de etkili olan kar yağışı ile beraber şehir geneli beyaz örtü ile kaplandı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde polis ekipleri ile Cumayeri ilçe merkezinde kar topu savaşı yapan gençler, bu sefer ilçe karakolunda polis ekipleri ile buluştu.

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Karakolda polislerle vakit geçiren gençler, daha sonra tekrar kar topu savaşı gerçekleştirdi. Polisler eğlenceli anlara karşılık vererek yürekleri ısıtırken, o anlar an be an kayıt altına alındı.

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