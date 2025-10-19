Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bir Bulut Olsam Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen "Üçpınar Gençlik ve Kentle Tanışma Etkinliği", 18-29 yaş aralığındaki gençleri bir araya getirdi. Üçpınar Mahallesi’ndeki etkinliğin ilk durağında gençler, Deliklitaş Mağarası’nı gezdi. Buradaki doğal ortamda vakit geçiren gençler, bolca fotoğraf çekme imkanı buldu. Öğleden sonraki programda ise atölye çalışması yapıldı. Bu kapsamda gençler; güvenlik, teknoloji, kültür-sanata erişim ve spor gibi farklı başlıklarda hayallerindeki kenti tasarladı.

Programın son bölümünde "Yerel Yöneticilerle Söyleşi" etkinliği düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın katıldığı bu bölümde gençler, merak ettiklerini sordu ve kente dair önerilerini dile getirdi. Karşılıklı diyaloglarla ilerleyen söyleşide gençler; ulaşım, spor alanları, parklar ve yerel müzisyenlerin çalabileceği mekanlar gibi farklı taleplerde bulundu. İstek ve önerilerini sözlü iletmenin yanı sıra yazılı olarak bildirmelerinin de önemli olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Erman, "Nilüfer Her Yerde" uygulamasını kullanarak, bildirimlerini dijital ortamda takip edebileceklerini kaydetti. Kenti birlikte yönetmenin önemine işaret eden Erman, gençlerin katılımcı olmalarını istedi. Gençlere yönetimlerde yer almaları çağrısında bulunan Erman, "Ortak ufka ihtiyacımız var. Hepimizin inanacağı bir ufka ihtiyacımız var. Binalara girin, isteyin. Orada olmak zorundasınız" ifadeleriyle gençleri aktif rol üstlenmeye davet etti.