Gençler parkta birbirine girdi

Kaynak: İHA
Gençler parkta birbirine girdi

Edirne’de parkta iki grup arasında kavga çıktı. Gençlerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Merkez Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda 2 grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Yumruklar havada uçuştuğu kavga anı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir gencin yumrukla ardında tekmelerle başka bir genci darp ettiği ve arkadaşlarının da kavgaya dahil olmasıyla taraflar arasında kavganın büyüdüğü görüldü. Çevredeki vatandaşlar, parkta sürekli kavgaların yaşandığını ve yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi.

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