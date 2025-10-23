Gençlerin eğlenmek için gittiği mekanlarda nasıl tuzağa çekildiği ortaya çıktı.

Bazı eğlence mekanlarında içeceklere uyuşturucu damlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tuzağa dikkat çekti ve özellikle genç kızları uyardı.

Prof. Dr. Güner Sönmez

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"İÇECEĞE BİR UYUŞTURUCU DAMLATILIYOR"

Çok önemli bir uyarıda bulunacağım.

Somut örnekleriyle güvenilir bir kaynağımdan duydum. Barlarda ve bazı eğlence mekanlarında içeceğe bir uyuşturucu damlatılıyor. 10-15 dakika sonra refleksleriniz yavaşlıyor, ve bilinciniz kayboluyor. Kendinizi iğrenç bir otelde buluyorsunuz.

"İÇECEĞE KATILAN ŞEY FARK EDİLMİYOR"

Ve tabi iğrenç bir durumda. İçeceğe katılan şey fark edilmiyor; renksiz, kokusuz. İçkiye, kahveye, suya bile katılabiliyor. Muhtemelen katılan madde GHB adlı kimyasal. Rahatlatıcı ve bayıltıcı etkisi olan, içeceklerde fark edilmeyen bir madde. İnsanlıktan çıkmış müptezeller var.

İşin daha kötüsü, bu madde vücutta çok hızlı kayboluyor. Hastaneye zamanında gitmezseniz tahlilde çıkmayabilir. Kan ve idrar testlerinde yalnızca ilk 6–12 saat içinde saptanabiliyor.

"ORGANİZE BİR İŞ.."

Aradaki zamanı, olayları da hatırlamıyorsunuz. Sadece bara, kafeye gittiğinizi hatırlıyorsunuz.

Bu olay küçümsenecek bir şey değil. Baygın veya kendinden geçmiş bir kızı, düzgün bir otel sorgulamadan içeri almaz. Organize bir iş..

"LÜTFEN ÇEVRENİZİ, SEVDİKLERİNİZİ UYARIN"

Bugün duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor.

Daha da acısı, kızların bir kısmı utandığı için veya korktuğu için polise müracaat edemiyormuş.

Lütfen çevrenizi, sevdiklerinizi uyarın: İçeceğinizi asla başıboş bırakmayın, tanımadığınız kişilerden içecek almayın, hatta çok bilmediğiniz mekanlara gitmeyin.

Bir mekanda içki sonrası (su veya kahve içtikten sonra bile olabilir) sersemlik veya baş dönmesi gibi şüpheli bir durum yaşarsanız; hemen bir tanıdığınıza mesaj atıp konumunuzu paylaşın.

Kendinizi güvende hissetmiyorsanız mekândan çıkın, çevrenizden yardım isteyin ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidin.

Lütfen bu konuyu çevrenizle paylaşın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Herkes duysun.