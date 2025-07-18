Gençlerbirliği Başkanı Sungur'dan transfer müjdesi! 'Yüzde 99.9 anlaştık'

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur açıklamalarda bulunarak transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

"TARAFTARIMIZI HEYECANLANDIRACAK İSİMLER KATILACAK"

Sungur, "Transfere kaleden başladık. Defansımıza duvar ördük adeta. Şimdi geldi kanatlara. Gençlerbirliği'ni havalandıracak futbolcularla görüşüyoruz. Bu arkadaşlarımızdan birisiyle yüzde 99.9 anlaşmış durumdayız. Ama futbol bu. Nasıl düdük çalmadan maç bitmezse, ben de başkanlık döneminde öğrendim ki futbolcu imza atmadan transfer neticelenmez. O yüzden isim vermek istemiyorum. Ama önümüzdeki günlerde taraftarımızı heyecanlandıracak yeni isimler kadromuza katılacak." diye konuştu.

"SÜPER LİG'E YAKIŞIR KADRO KURACAĞIZ"

"Transferde limit olmaz." diyen Osman Sungur, "Bunu transfer miktarı için değil transfer edeceğimiz futbolcu sayısı anlamında söylüyorum. İhtiyaç duyduğumuz her mevkiye yeni bir arkadaşımız gelecek. Daha sonra diyelim ki yeni imkanlar doğdu, 'fırsat transferi' diyorlar, değerlendiririz. Altyapımızı güçlendirmek için A takımımızın güçlenmesi gerekiyor önce. Önce Süper Lig'e yakışır bir kadroyu kuralım, sonra tıpkı eski günlerde olduğu gibi Gençlerbirliği'ni yeniden Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline getireceğiz." açıklamalarında bulundu.