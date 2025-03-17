Gençlerbirliği 3 haftadır galibiyete hasret

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Gençlerbirliği 3 haftadır galibiyete hasret

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde son haftalardaki düşüş dikkat çekiyor. Ankara ekibi son 3 maçını kazanamadı.

Gençlerbirliği'nin düşüşü sürüyor. Başkent ekibi, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun takımın başına gelmesiyle galibiyet serisi yakalayan kırmızı siyahlılar, Trendyol Süper Lig'e yükselme açısından iddialı konuma gelmişti. Ancak 28. haftada deplasmanda oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçı, Gençlerbirliği için 3 haftalık düşüşün başlangıcı oldu.

1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Başkent ekibi, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı siyahlı taraftarların Süper Lig yolunda ufak bir iş kazası olarak gördüğü bu maç, aslında sonraki 2 hafta için ipucu niteliğindeydi.

Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, 30. haftada sahasında Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

2 haftada 4 puan kaybeden Gençlerbirliği, yeniden bir galibiyet serisi yakalamak için 31. haftada Uğur Okulları İstanbulspor deplasmanına çıktı. Rakibine 5-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Başkent temsilcisi, belki de 4 sezonun ardından sonu Süper Lig'e çıkacak kritik virajı dönemedi.

Geride kalan 30 haftada 38 puan toplayan Gençlerbirliği 5. basamakta yer alıyor. Yeniden 3 puanla tanışıp üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı siyahlılar, milli takım arasından sonra sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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