Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Oğulcan Ülgün'ün 29. dakikada ağları havalandırmasıyla gol perdesini açan Gençlerbirliği devreye 1-0 önde girdi.

Başkent ekibi, ikinci yarıda da üstün baskılı oyununu sürdürerek 65'te Koita ve 69'da Niang ile üst üste bulduğu gollerle farkı 3'e çıkardı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği evinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 14 puana yükselirken son sıradaki Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.