Gençlerbirliği, Adana'da 5 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 5-0 kazandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
30. dakikada Nalepa’nın pasında topla buluşan Amilton’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
49. dakikada Amilton pasında Samed'in şutunda top kaleci Nurullah'tan döndü. Dönen meşin yuvarlağı Popa ağlarla buluşturdu. 0-2
50. dakikada ceza sahasına giren Etoba keleci Nurullah’ı geçmek isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada beyaz noktanın başına geçen Metehan Mimaroğlu’nun şutunda kaleci Nurullah gole izin vermedi.
59. dakikada Metahan Mimaroğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Amilton'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-3
89. dakikada Nalepa’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Leao Gaucho kafa vuruşunda kaleci Nurullah'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-4
90+2. dakikada ceza sahasına giren Leao Gaucho'nun şutunda top filelere gitti. 0-5