Gençlerbirliği adım adım Süper Lig’e yürüyor

Kaynak: AA
Gençlerbirliği adım adım Süper Lig’e yürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği son haftalarda oldukça başarılı sonuçlar aldı. Ankara ekibi adım adım Süper Lig’e yürüyor.

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Gençlerbirliği'nde genel menajer Ali Ekber Düzgün, "Hedefimiz, bir kez olsun teklemeden bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürmek." dedi.

Ligde son 8 haftada aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan başkent ekibi, Süper Lig iddiasını güçlendirdi.

Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek puanını 43'e yükselten Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda ikinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan parkını da 3'e indirdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin genel menajeri Ali Ekber Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den farkları var. Puanlar birbirine çok yakın. İlk 2 takım doğrudan yukarı çıkacak. Ama play-off hedefi de takımların iddiasını korumasına olanak sağlıyor. Her türlü müsabaka için söylenebilir belki ama Trendyol 1.Lig'de her 1 dakikanın sezon sonuna bir etkisi olabilir." diye konuştu.

Duran topların çok önemli olduğunu vurgulayan Düzgün, şöyle devam etti:

"Çok durağan bir oyunda bakıyorsunuz takımlar, son dakikada beklenmedik bir anda gol atabiliyor. Trendyol 1. Lig'in çok önemli bir başka oyuncusu daha var, o da zemin. Zemin sorunumuz var. Bir bakmışsınız top o bozuk zeminden sekmiş, olmadık bir yere gitmiş, gol atmış veya yemişsiniz. O golle ikinci de olabilirsiniz, 2. Lig'e de düşebilirsiniz. Bizim Gençlerbirliği olarak hedefimiz, sportif yönetim açısından işi o tek gole bırakmamak için neler yapabiliriz?"

Düzgün; saha dışında, kulüpte, antrenmanlarda, transfer sürecinde, futbolcuların yaşadığı sorunları çözerken, onlarla iletişim kurarken pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Herkes bir takım kurabilir, ama takım olabilmenin kuralları farklı. Biz, Gençlerbirliği'nde bunu yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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