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Gençlerbirliği Başkanı'ndan Arda Güler açıklaması

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:53
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Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş imza töreninde Arda Güler hakkında konuştu

Gençlerbirliği Başkanı'ndan Arda Güler açıklaması
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Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Mustafa Dalcı için Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kırmızı-siyahlı ekibin başkanı Niyazi Akdaş, imza töreninde Gençlerbirliği ve futbol gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"PARA KONUŞMADIK"

Fenerbahçe 'de forma giyen Arda Güler'in bonservisindeki pay ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptıkları görüşmeye değinen Akdaş, Ali Koç ile bir rakam konuşmadıklarını ifade ederek, "Arda ile ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki, sakat ayağıyla arabaya kadar 2 kat indi beni arabaya geçirdi. Çok görgülü bir ailenin çocuğu. Para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon o verdi ben de 2,5 istedim.

Sanki ben şu anda 2,5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor, eski şeyleri tekrar yazıp yazıp duruyorlar. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var onlardan da bekliyoruz. Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Ocak'tan önce açalım ki, yeni transferleri n protokol ile alıp takıma adapte edebilelim" ifadelerini kullandı.

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