Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, 47. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. 79. dakikada Jurasek'in kendi kalesine attığı golle skora denge getiren Gençlerbirliği, 81. dakikada Tongya'nın ayağından gelen golle 3 puana uzandı.
Maçta 3 kurtarış yapan Gençlerbirliği'nin 30 yaşındaki kalecisi Erhan Erentürk, son dakikalarda yaptığı kritik müdahaleyle 2 puanı da kurtardı.
90+6. dakika gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan Jurasek'in yaptığı ortada, ceza sahasındaki Jota Silva bekletmeden vurdu, Erentürk direk dibinden topu çıkardı.
Maçın ardından başkent ekibinin sosyal medya hesabından "Milli takıma kaleci önerimiz" notuyla Erhan Erentürk'ün fotoğrafları paylaşıldı.