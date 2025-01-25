Gençlerbirliği, Boluspor’un serisine son verdi

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Gençlerbirliği, Boluspor’un serisine son verdi

Trendyol 1. Lig’de Boluspor Gençlerbirliğ’ni konuk etti. Ankara ekibi, maçı 2-0 kazanarak rakibinin 3 maçlık serisine son verdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 86. dakikada kendi kalesine Fethi Özer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üst üste 3. galibiyetini aldı. Boluspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Gençlerbirliği, puanını 33'e yükseltirken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 31 puanda kalan Boluspor ise 7. sırada konumlandı.

Öte yandan maç öncesi Boluspor taraftarları, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı kartonları açtı.

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