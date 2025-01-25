Gençlerbirliği, Boluspor’un serisine son verdi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 86. dakikada kendi kalesine Fethi Özer kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üst üste 3. galibiyetini aldı. Boluspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Gençlerbirliği, puanını 33'e yükseltirken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 31 puanda kalan Boluspor ise 7. sırada konumlandı.



Öte yandan maç öncesi Boluspor taraftarları, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı kartonları açtı.