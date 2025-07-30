Gençlerbirliği genç oyuncuyla sözleşme imzaladı!

Kaynak: AA
Gençlerbirliği genç oyuncuyla sözleşme imzaladı!

Gençlerbirliği, 2008 doğumlu akademi oyuncusu Seyfi Toprak Kıskanç ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbol akademisi oyuncularından Seyfi Toprak Kıskanç ile 2+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine sportif direktör Ali Ekber Düzgün ve gençlik gelişim programı sorumlusu Mehmet Kürşad Koca'nın katıldığı belirtilerek, "Profesyonel sözleşmeye imza atan Seyfi Toprak Kıskanç'a 'hayırlı olsun' diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." denildi.

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