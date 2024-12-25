Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile el sıkıştı

1. Lig ekiplerinden başkent temsilcisi, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığını duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Gençlerbirliği’miz, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ 28 ARALIK'TA

Hüseyin Eroğlu'nun imza töreni, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek. 52 yaşındaki teknik adam, törenin ardından takımın başında ilk antrenmanını yapacak.