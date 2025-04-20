Gençlerbirliği ile Bandırmaspor yenişemedi

Kaynak: AA
Gençlerbirliği ile Bandırmaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 1 BANDIRMASPOR 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 88 Samed Onur), Amilton, Joca (Dk. 46 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 70 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Fıratcan Üzüm), Popa (Dk. 71 Gaucho)

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Mulumba, N'Dongala (Dk. 82 Kerim Avcı), Murat Cem Akpınar (Dk. 65 Diony) , Hikmet Çiftçi, Messaoudi (Dk. 65 Paulinho), Paixao

Goller: Dk. 4 Popa (Gençlerbirliği), Dk. 32 Paixao (penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Dk. 87 Paixao, Dk. 89 Mulumba, Dk. 90 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor)

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