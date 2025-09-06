Gençlerbirliği Juventus altyapılı on numarayı kadrosuna kattı!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de çıktığı 4 maçtanda da puansız ayrılan Gençlerbirliği kadrosunu Juventus altyapısından yetişen Franco Tangya ile güçlendirdi.

Yıllar sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen ancak sezona 4'te 0 ile başlayan Gençlerbirliği kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda hücüm hattına yeni bir takviye yapan başkent temsilcisi, Juventus altyapısında yetişen 23 yaşındaki Kamerun asıllı İtalyan on numara Franco Tangya'yı kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, son olarak Serie B'den Serie C'ye düşen Salernitana'da forma giyen Tangya ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya'nın alt yaş kategorilerinin hemen hepsinde milli formayı terleten Franco Tangya daha önce Danimarka ekibi Odense ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile yurt dışı deneyimleri yaşamıştı.

