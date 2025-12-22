Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının son maçında Trabzonspor Gençlerbirliği’ne konuk oldu.

Nefes kesen mücadele tam 7 gole sahne oldu. İlk yarıda Goutas ve Franco’nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalayan Gençlerbirliği’ne Trabzonspor devreye girilirken Felipe Augusto’nun attığı golle karşılık verdi.

İkinci yarıda gol yağmuru kaldığı yerden devam ederken Trabzonspor bir kez daha Felipe Augusto ile golü bularak eşitliği sağladı.

Bu gole hızlı yanıt veren başkent ekibi, Oğulcan ve Koita’nın üst üste attığı gollerle yeniden iki farklı skor avantajını yakaladı.

Trabzonspor Ernest Muçi’nin penaltı golüyle maçta bir kez daha geri dönüş için umutlansa da kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı.

Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Trabzonspor zirve yarışında ağır yara aldı. Bu sonuçla Trabzonspor 35 puanda kalırken yeni teknik direktörü Metin Diyadin ile çıktığı ilk maçı kazanan Gençlerbirliği puanını 18'e yükseltti.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.

GENÇLERBİRLİĞİ 4-3 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ

5' Gençlerbirliği, Goutas'ın kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla öne geçti.

GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

22' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan'ın şutunda Onana gole izin verdi.

TRABZONSPOR NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

28' Trabzonspor'un tehlikeli atağında Zubkov'un pasında topla buluşan Sikan ceza sahası içerisinde çektiği şutta gole izin vermeyen Ricardo, seken topu önünde bulan Muçi'nin de net pozisyonda şutunu kurtardı.

GENÇLERBİRLİĞİ FARKI 2'YE ÇIKARDI

31' Oğulcan'nın içeri çevirdiği topa gelişine vuran Tongya topu ağlara gönderdi. Fark 2'ye çıktı.

GÖKTAN'IN ŞUTUNDA ONANA BAŞARILI

34' Ceza sahası içerisinde Göktan'ın çektiği şutta Onana topu köşeden çıkardı.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

37' Kornerden gelen ortada; Sikan'ın kafayla ara direğe aşırdığı topa kale önünde dokunan Batagov isabeti bulamadı.

TRABZONSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

45' Pina'nın ortasında Felipe Augusto'nun yaptığı kafa vuruşuyla Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Golün ardından Halil Umut Meler ilk yarıyı bitirdi.

İLK YARI SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR FELİPE İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

50' Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı. Felipe Augusto kafa golüyle skoru eşitledi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN CEVAP GECİKMEDİ

51' Gençlerbirliği Oğulcan'ın kafa vuruşuyla bir kez daha öne geçti.

GENÇLERBİRLİĞİ KOITA İLE FARKI YENİDEN 2'YE ÇIKARDI

58' Gençlerbirliği, duran toptan Göktan'ın ortasında Koita'nın attığı kafa golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR PENALTIDAN GOLÜ BULDU

67' Ceza sahası içerisinde Thalisson'un Zubkov'a yaptığı müdahale sonrası Halil Umut Meler penaltı notkasını gösterdi. Muçi penaltı vuruşunu gole çevirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

72' Gençlerbirliği'nde Tongya'nın attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ NET FIRSAT KAÇIRDI

76' Koita'nın pasında Göktan bomboş pozisyonda net gol fırsatını değerlendiremedi.