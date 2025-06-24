Gençlerbirliği kombine fiyatlarını açıkladı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde toplanarak antrenmanlara başlayacak." denildi.

KOMBİNE FİYATLARI BELLİ OLDU

Ayrıca kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezondan en az birinde kombine biletleriyle takımını yalnız bırakmayan taraftarların, 25-30 Haziran tarihlerinde Passolig kanalıyla yeni sezon kombine biletlerini alabileceği belirtildi.

Kombine biletlerin genel satışının ise 1 Temmuz'da başlayacağı bilgisi verilen açıklamada, "Dileğimiz tüm Ankara yanımızda olsun, kırmızı kara formayı terletip armayı taşıyanları desteklesin, misafirlerimizi 'Burası Ankara' diye karşılasın. Bu yüzden kombine biletlerinin sınırlı sayıda paylaşılacağını önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Kombine fiyatları şöyle:

25 Haziran 10.00'dan 30 Haziran 17.00'a kadar:

Kale arkası: 4.000 TL

Maraton: 5.000 TL

Kapalı: 6.000 TL

VIP: 30.000 TL

1 Temmuz 10.00'dan itibaren:

Kale arkası: 8.000 TL

Maraton: 10.000 TL

Kapalı: 12.000 TL

VIP: 30.000 TL