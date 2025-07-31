Gençlerbirliği orta sahasını Trabzon'da buldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı siyahlı ekip Trabzonspor'dan 22 yaşındaki orta saha Göktan Gürpüz'ü kiralık olarak renklerine bağladı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlerbirliği Göktan Gürpüz’ü Renklerine Bağladı

Kırmızı-siyahlı ekip orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon için kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden Gençlerbirliği, Trabzonspor A.Ş. forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Almanya’nın Hamborn 07 takımında futbola başlayan Göktan, FC Schalke 04 ve Borissia Dortmund takımlarının alt kategorilerinde forma giydi. Ardından ülkemizde Trabzonspor A.Ş.’ye transfer olan Göktan Gürpüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük A.Ş. takımında forma giydi.

Göktan Gürpüz’e hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz."