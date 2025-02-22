Gençlerbirliği son dakikada yıkıldı

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 bitti. Keçiörengücü, maçın 22. dakikasında Mame Biram Diouf'ın golüyle mücadele 1-0 öne geçti.
Geriye düşen Gençlerbirliği oyunda kontrolü ele aldı. 29'da Daniel Popa ile durumu 1-1 yapan kırmızı-siyahlılar, 38. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun penaltıdan attığı gole 2- öne geçti. Daniel Popa'nın 45. dakikadaki golü sonrası soyunma odasına 3-1 önde gittiler.
Maçı bırakmayan Keçiörengücü, 57'de Okwuchukwu Ezeh ile durumu 2-2 yaptı. 90. dakikada Mame Biram Diouf bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle maçı 3-3 bitirdi.
Bu beraberliğin ardından Keçiörengücü puanını 37 yaptı. Gençlerbirliği de 43 puana ulaştı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Keçiörengücü, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Manisa FK'yı ağırlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 bitti. Keçiörengücü, maçın 22. dakikasında Mame Biram Diouf'ın golüyle mücadele 1-0 öne geçti.