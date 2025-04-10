Gençlerbirliği son dakikalarda kazandı!

1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyet golleri 89. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.
MAÇIN KRİTİK ANLARI
Ümraniyespor, 60. dakikada Cebio Soukou'nun golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi 50. dakikada penaltı kazansa da Benny'nin vuruşunda gol çıkmadı. Ümraniyespor'un Portekizli futbolcusu Lucas Joao, 73. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
PUAN DURUMUNA ETKİSİ
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 57'ye yükseltirken, Ümraniyespor 46 puanda kaldı. Ankara temsilcisi ligdeki iddiasını sürdürürken, Ümraniyespor ise orta sıralardaki yerini korudu.