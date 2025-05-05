Gençlerbirliği'nden Süper Lig'e son adım

Ligin 37. haftasında dün akşam Eryaman Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk eden başkent temsilcisi, Daniel Popa'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran kırmızı-siyahlılar, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün de Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasıyla ligde ikinci sıraya yerleşti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 7 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı. Ligde son haftaya ikinci giren başkent ekibi, sezonu bu pozisyonda tamamlaması halinde 4 yıl aradan sonra doğrudan Süper Lig'e çıkacak.

Sezonu küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor deplasmanında tamamlayacak kırmızı-siyahlılar, galip gelmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın Süper Lig’e yükselecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE AVERAJ GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YANA

Gençlerbirliği'nin son hafta Yeni Malatyaspor ile berabere kalması Fatih Karagümrük'ün de 3 puan alması durumunda iki takımın puanı 66'da eşitlenecek.

Puanların eşitliği durumunda statünün ikili averaj kriteri devreye girecek. Sezonun 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen, 34. haftada ise 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, adını yeniden Süper Lig'e yazdıracak.

Gençlerbirliği'nin Yeni Malatyaspor ile berabere kalması ve Karagümrük'ün puan kaybetmesi durumu da başkent temsilcisini doğrudan Süper Lig'e taşıyacak. Gençlerbirliği'nin mağlup olması halinde, Fatih Karagümrük'e 1 puan yeterli olmayacak. İstanbul temsilcisi, Iğdır FK karşısında galibiyet alması durumunda 66 puanla sezonu 2. sırada bitirecek. Bu senaryoda Gençlerbirliği, Süper Lig'e doğrudan yükselemeyecek ve play-off mücadelesi verecek.