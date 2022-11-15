Gençlerbirliği Mustafa Dalcı'ya emanet. İmzalar atıldı

İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, transfer yasağını kaldıracaklarını vurgulayarak, "Hocamın gelirken tek şartı vardı. 'Transferi açın öyle gelirim.' dedi. Transferi açacağız, ışıklar görüldü. Allah'ın izniyle o işi de halledip, Gençlerbirliği'ni önümüzdeki yıllarda layık olduğu yerlere getirmeye hocam ve yönetim olarak kararlıyız. Hatta daha da iddialıyız. Önümüzdeki senelerde gerçek yerimiz olan Süper Lig'e çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.

Akdaş, Mustafa Dalcı ile uzun yıllar çalışmayı arzuladıklarını dile getirerek, "Hocam bize gelmedi, ben gittim İstanbul'a. Hocamızla uzun uzun konuştuk, kafamız da uyuştu. Hocam çok dürüst, ahlaklı, seviyeli bir insan. Onunla çalışmaktan çok memnunum." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyle ilgili soru üzerine Akdaş, şöyle devam etti:

"Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon avro o verdi, ben 2,5 milyon avro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon avro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği; 'Ben bir paket hazırlayacağım, bu paketle de sizin transfer yasağına büyük katkı vermeye çalışacağım.' Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var, onları da bekliyoruz. Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Hatta ocak ayından önce açalım istiyoruz ki yeni transferlerle ön protokol yapıp onları takıma adapte edebilelim."

Akdaş, MKE Ankaragücü'nden oyuncu transferi yapacaklarına yönelik iddialara ilişkin ise "Biz Ankara takımıyız, iki kardeş kulübüz. Her zaman tatlı atışmalar olsa bile sonunda aynı şehrin takımıyız. Birbirimize yardım etmek zorundayız. Hocam isterse alır, istemezse başka bir yerden alır. Hatta Ali Koç bile 'İki oyuncu verebilirim.' dedi. Galatasaray ve Eyüpspor da 'Oyuncu vereyim.' dedi. Herkes Gençlerbirliği'nin ligde kalmasını arzuluyor. Çünkü Gençlerbirliği tertemiz tarihi olan 100 yıllık bir kulüp. İlhan ağabeyin de kişiliği ve Türk sporuna katkısı önemli. Onun hatırası için her kulüp Gençlerbirliği'ne katkı vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Gitmeye niyetim yok." diyen Akdaş, şöyle konuştu:

"Benim için 'Malı satacak, parasını alıp kaçacak.' diyorlar. Böyle bir durum yok. Arda da mal da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Benim ağzımdan bir kez 'paramı kurtaracağım' lafını duydunuz mu? Personelin, futbolcuların maaşlarını ödüyorum, hiçbirinin alacağı yok. Ama bunun da bir sonu var, dipsiz kuyu değil. Kimse heveslenmesin 2,5 sene buradayım. 2,5 sene sonra genel kurula giderim, kazanırsam devam ederim. Süper Lig'e çıkıldığında 6 oyuncuya 6,5 milyon avro verildi. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bu borç eski yönetimin borcu. Kurlar artıkça borç da artıyor. Ben buradayım, gitmeye niyetim yok. İlhan ağabeye seçildiğim gün mezarı başında söz verdim, 'Bu kulübü eski haline getireceğim ondan sonra bırakacağım.' dedim."

DALCI: PROJEYE GELDİK

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Gençlerbirliği, gerçekten Türk futbolunda bir kültürü olan, ülke futbolunda lokomotif olan bir kulüp. Bunları düşününce 'hayır' demek kolay değil." dedi.

Başkan Akdaş ile bir hafta süren görüşmeler yaptıklarını aktaran Dalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Arzu ve taleplerimizi ilettik. Onlar da tüm gücüyle bu istek ve arzularımızı yerine getirdi. Amacımız, bulunduğu durumdan bir an önce Gençlerbirliği'ni kurtarmak. Bu sene ve gelecek seneyle alakalı bir projeye geldik. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençlerbirliği'ni bulunduğu bu durumdan kurtaracağız. Gelecek sezon da inşallah Gençlerbirliği'ni layık olduğu Süper Lig'e tekrar çıkarmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki 6 maçta mevcut kadroyla tüm puanlara talibiz. Alacağımız her puan ikinci yarıda çok büyük avantaj olacak. Oyuncularımızın öz güvenlerini tekrar yerini getirip, 6 maçlık periyotta maksimum verimi almaya çalışacağız. Transfer yasağının açılmasıyla ikinci yarı için belli bir planlamamız var. İstişareler yaparak kulübü kurtarmak için gereken hamleler neyse mutlaka hep birlikte yapacağız."

Dalcı, teknik direktör Taşkın Aksoy ile yolların ayrılmasının ardından takımı maçlara çıkaran kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun'un da teknik ekipte yer alacağını kaydetti.