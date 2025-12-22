Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.
GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı.
GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ
5' Gençlerbirliği Goutas'ın kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla öne geçti.