Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.

GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ

5' Gençlerbirliği Goutas'ın kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla öne geçti.