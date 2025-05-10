Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu

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Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu

Trendyol 1. Lig'de rakibi Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 38.haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği aldığı 5-0 galibiyetle ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıktı.

4 sezonun ardından Trendyol Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nin başarısı Ankaralılara büyük sevinç yaşatırken başkentin diğer takımı Ankaragücü'nün averajla dramatik şekilde küme düşmesi üzüntüyle karşılandı

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ

MKE Ankaragücü, Amedspor'u 2-0 yenmesine rağmen Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda küme düşen 4. ve son takım oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada sol kanattan Nalepa'nın ara pasında ceza sahasında Popa'nın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sol kanattan Amilton'un ortasında ceza sahası içinde Popa topu ağlara gönderdi. 0-2

50. dakikada Firatcan’ın orta sahadan rakip ceza sahasına yaptığı ortada Sinan kafayla topu filelere yolladı. 0-3

62. dakikada kale önüne yapılan ortaya yükselen Yigit’in kafa vuruşunda kaleci Erhan mutlak gole izin vermedi.

62. dakikada Metehan sol kanattan ortasında Gaucho'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-4

87. dakikada Fıratcan’ın ortasında Gökhan sağ ayağıyla vurduğu sert top filelere gitti. 0-5

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