Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.

Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 4 sezonu Sivasspor'da geçiren Yatabare, Türkiye'de daha öne Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.

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