Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 4 sezonu Sivasspor'da geçiren Yatabare, Türkiye'de daha öne Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Sivasspor'da forma giyen Malili santrfor Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 4 sezonu Sivasspor'da geçiren Yatabare, Türkiye'de daha öne Trabzonspor, Karabükspor ve Konyaspor formaları da giymişti.