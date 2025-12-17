Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arda Çakmak, önceki haftalarda takımda uygulanan prim sistemine tepki gösterdi.

'3 AYLIK ÖDEME BİR MAÇTAN SONRA DAĞITILMIŞ'

Radyospor'a konuşan Başkan Arda Çakmak, "Beşiktaş maçından önce prim 6 milyon TL'den 15 Milyon TL'ye maç sonunda ise 30 milyon TL'ye çıkarılmış. 5 katına çıkan bir prim paketinden bahsediyorsunuz. Yerli futbolcularımızın aylık ödemesi 8-10 milyon TL arasında, 3 aylık ödeme bir maçtan sonra dağıtılmış diyebiliriz.

'KAYBETTİĞİMİZ GALATASARAY MAÇINDA DAHA FAZLA PRİM VERİLMİŞ'

Daha da komik bir şey söyleyeyim. Deplasmanda kaybedilen Galatasaray maçından sonra 7 milyon TL prim verilmiş. Bizim iç sahada galibiyet primimiz 6 milyon TL, kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra iç saha galibiyet primimizden daha fazla ödeme yapılmış." diyerek ortada büyük bir karışıklığın olduğuna dikkat çekti.

'GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İLK AMACIM MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAK'

Kulüpte bir an önce mali disiplini sağlamak istediğine vurgu yapan Arda Çakmak, "Biz İlhan Cavcav'dan böyle öğrenmedik. Gençlerbirliği'nde ilk amacım mali disiplini sağlamak, sonrasında ise altyapımızdan futbolcu yetiştirip kulübümüze bonservis kazandırmak." ifadelerini kullandı.