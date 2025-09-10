Gençlerbirliği'nde Etebo ameliyat oldu

Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde aşil tendonundan sakatlanan Peter Etebo, ameliyat oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde aşil tendonundan sakatlanan Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, ameliyat edildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarının olduğu antrenmanda sağ ayak aşil tendonundan sakatlanan Peter Etebo, sponsorumuz Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve Doç. Dr. Ali Şahin tarafından başarılı bir operasyon geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtilerek, "Kaptanımız Peter Etebo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz." denildi.

