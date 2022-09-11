﻿Metin Diyadin istifa etti

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa ettiğini açıkladı.

Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"14 ay önce ilk günkü heyecanımla yeniden adımımı attığım kulübümden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte 9 ay transfer yasağı 3'de kongre yaşadım. Hayatım boyunca hiç bahaneler üretmedim, hep çalıştım ve alnımım terinin izinden gittim.

Ancak yalnızlık bu hayatta bir insanın yaşayacağı en zor süreçtir, ben de bu sürece bu kadar dayanabildim. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden birinde de forma giyme onurunu, gururunu yaşasamda ben Gençlerbirliğili Metin Diyadin olarak geldim ve öyle de kalacağım. Saygılarımla."