Gençlerbirliği'nde haciz şoku! Şampiyonluk kupasını bile aldılar

Alacaklılar Gençlerbirliği binasına giderek 69 milyon liralık borcun karşılığında şampiyonluk kupasının da arasında olduğu çok sayıda kupa ve demirbaşa el koydu.

Ankara'nın TFF 1. Lig'de yarışan takımı Gençlerbirliği Spor Kulübü, ekonomik krizden çıkamayarak Alagöz Holding’e borçlandı. Holding, bünyesindeki 2 farklı şirketten kulübe toplamda 69 milyon lira para verildi. Ancak Gençlerbirliği Alagöz Holding'e borcunu ödeyemedi.

ALAGÖZ HOLDİNG İCRAYA GİTTİ

Parasını alamayan Alagöz Holding, Gençlerbirliği'nden alacağının tahsili için harekete geçti.

Mahkemeyi başvurarak kulübün mallarına ihtiyati haciz kararı alan Alagöz Holding, daha sonra kararın infazı için Ankara Batı İcra Dairesine başvurdu.

Alagöz Holding'in avukatı Osman Gökmen'in de katılımı ile, karar kapsamında bugün kulübün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki adresine gidilerek icra gerçekleştirdi.

İcra memurları ihtiyati haciz kararı kapsamında, şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupaya, yazıcı, bilgisayar, televizyon gibi ofis gereçlerine el koydu.

Gençlerbirliği, mahkemenin kendisine verdiği süre içinde borcunu ödeyebilirse haczedilen mallarını geri alabilecek.