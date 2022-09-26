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Gençlerbirliği'nde Taşkın Alsoy dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 19:35
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Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Alsoy getirildi

Gençlerbirliği'nde Taşkın Alsoy dönemi
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam için yarın saat 12:00'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan başkent ekibinde 5. haftada yaşanan Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, 6 haftası geride kalan 1. Lig'de hanesine yazdırdığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

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