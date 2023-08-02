Gençlerbirliği'nden ayrılan Ayovi'den flaş sözler: Tanrı'ya şükürler olsun ki Türkiye'den kurtulabildim

Gençlerbirliği'nden Ekvador Ligi ekibi Emelec'e transfer olan Jaime Ayovi flaş açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nden ayrılan Ayovi'den flaş sözler: Tanrı'ya şükürler olsun ki Türkiye'den kurtulabildim

Jaime Ayovi, 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden ayrılarak Ekvador ekibi Emelec'e transfer oldu.

Bedelsiz olarak takıma katılan Ayovi ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Emelec'e katıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Ayovi, sözleriyle gündem oldu.

Ekvadorlu futbolcunun açıklamaları şu şekilde;

“Biraz antrenman yapacağım, ardından sağlık kontrollerine gideceğim ve takım arkadaşlarıma merhaba diyeceğim.

''Her zaman geri dönmeyi düşünüyordum. Türkiye'den ayrılmam mümkün olduğu için Tanrıya şükürler olsun.''

''Türkiye'den ayrılmak için pek çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldım ama bundan bahsetmeye gerek yok. Her zaman burada olma isteğim vardı. Çünkü burası benim evim ve takımın taraftarıyım. Geri dönme zamanı gelmişti.''

''Emelec'in temsil ettiği her şey konusunda her zaman hevesliydim, çünkü bu benim büyümemi sağlayan ve bana yurt dışına çıkma fırsatı veren kulüptü.”

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