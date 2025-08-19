Gençlerbirliği'nden flaş transfer!

Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği sürpriz bir transfere imza attı. Başkanet ekibi, son olarak Ferencvaros takımında forma giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre Gençlerbirliği, daha önce Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

adama-traore-21541310-0-0-1600-1067.jpeg

Futbola Mali'nin KO Bamako kulübünde başlayan Adama Traore, sırasıyla TP Mazembe, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Şerif ve son olarak Ferencvaros takımlarında forma giydi.

Mali Milli Takımı'nda 63 maça çıkan Adama Traore 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Diğer yandan geçen sezon Ferencvaros ile 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

