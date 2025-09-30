Gençlerbirliği'nden hakem isyanı: 'Faul çalma eşitliği yok'

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor’u konuk etmeye hazırlanan Gençlerbirliği, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Kayserispor maçında verilen kartlara tepki göstererek, “İkinci kırmızı kartta hakem sarı kartla yetinip pozisyonu VAR’a bırakabilirdi. Bizim oyuncumuz tahrik sonucu hareket yaptı ama kırmızı kartlık bir durum değildi. Hakemin bütün takdir haklarını Kayserispor’dan yana kullandığını düşünüyoruz. Tavırlarıyla sert bir maç yönetti” dedi.

EROĞLU: “BİZE ÇALINMAYAN FAULLER RAKİBE ÇALINIYOR”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da benzer şekilde hakem kararlarını eleştirerek, “Maçlar sert geçebilir, bunu kabul ediyorum. Ama ev sahibi takımların avantajlı olduğunu düşünüyorum. Faul çalma eşitliği tam uygulanmıyor. Bize çalınmayan fauller rakibe biraz daha fazla çalındı. Hakemler hata yapabilir ama standartların oturması lazım” ifadelerini kullandı.

Ligde alt sıralarda yer aldıklarını hatırlatan Eroğlu, “İki haftada 4 puan topladık. Alanyaspor maçına da hazırlanıyoruz. Alt sıralarda 4-5 takım arasında 1-2 puanlık fark var. Skor almaya başladıkça yukarıya çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.