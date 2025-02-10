Gençlerbirliği’ne Etobo’dan kötü haber geldi

Kaynak: AA
Gençlerbirliği’ne Etobo’dan kötü haber geldi

Gençlerbiliği’ne Etobo’dan kötü haber geldi. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle sahalardan 2 ay uzak kalacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, sakatlığı yüzünden 2 ay futbol oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibinin Esenler Erokspor ile karşılaştığı 23. hafta maçında sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Etebo'nun, sol bacağındaki "biseps femoris kasına ait intramuskuler tendonunda kısmi yırtık ve ileri düzeyde kanama" tespit edildi.

Açıklamada Etebo'nun tedavisinin yaklaşık 2 ay süreceği belirtildi.

Son Haberler
Hatay patlama seslerine sarsıldı! Valilik'ten açıklama geldi
Hatay patlama seslerine sarsıldı! Valilik'ten açıklama geldi
İstanbul'un göbeğinde faciaya ramak kaldı! Yamaçtan yuvarlandı dev gibi duvar yerle bir etti!
İstanbul'un göbeğinde faciaya ramak kaldı! Yamaçtan yuvarlandı dev gibi duvar yerle bir etti!
MABESEM tiyatro kursiyerleri seyircilerden tam not aldı
MABESEM tiyatro kursiyerleri seyircilerden tam not aldı
Adam kaçtı horoz kovaladı
Adam kaçtı horoz kovaladı
Bölgenin tek kadın balıkçısı aile mesleğini sürdürüyor!
Bölgenin tek kadın balıkçısı aile mesleğini sürdürüyor!