Gençlerbirliği'ne hat-trick yapan Diarra'nın ilginç hikayesi

Gençlerbirliği karşısında hat-trick yapan ve bu sezon 14 gole direkt etki eden İstanbulsporlu 22 yaşındaki Gaoussou Diarra buraya üniversite okumaya gelen bir öğrencisi.

"PROFESYONEL MAÇI YOKTU"

İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oyuncusunun hikayesini anlattı. Korkmaz "Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım.' dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez." dedi.