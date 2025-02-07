Gençlerbirliği'ne Rumen forvet

Gençlerbirliği, Rumen santrafor Daniel Iliuta Popa’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Gençlerbirliği’miz FCSB (Steaua Bükreş) forması giyen Rumen santrafor oyuncusu Daniel Iliuta Popa’yı transfer etti. Devre arası transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Gençlerbirliği’miz, Romanya’nın FCSB (Steaua Bükreş) takımında forma giyen 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Daniel Iliuta Popa’yı kadrosuna kattı.
Kırmızı-karalarımız, Rumen santraforla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola serüvenine Atletic Fieni takımında başlayan Daniel Iliuta Popa, FCM Targoviste, Chindia, FC Dinamo, FC Botoşani, Daejeon Hana C., U Cluj ve son olarak FCSB (Steaua Bükreş) takımlarının formasını giydi.