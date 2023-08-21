Gençlerbirliği'nin acı günü

Gençlerbirliği'nde 2015-2019 yılları arasında gençlik gelişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Sezai Yıldırım hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Gençlerbirliği'nin acı günü

Gençlerbirliği Kulübünün altyapısında görev yapan Sezai Yıldırım, hayatını kaybetti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2015-2019 yılları arasında gençlik gelişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Sezai Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sezai Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Sezai Yıldırım'ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Kızılcaşar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gençlerbirliği A takımında da Spor Toto 1. Lig'in 2017-2018 sezonunda görev alan Yıldırım, yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan son maçta Bursaspor'a karşı kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörlüğünü yaptı.

(AA)

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