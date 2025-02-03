Gençlerbirliği’nin dönüşü muhteşem oldu

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Gençlerbirliği’nin dönüşü muhteşem oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği son haftalarda büyük çıkışa geçti. Ankara ekibi, teknik direktörlüğe Hüseyin Eroğlu’nun gelmesi sonrası çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 maç ise berabere bitti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükselmek için yoğun çaba harcıyor. Ankara ekibinde Adanspor'a 2-0 kaybedilen mücadelenin ardından Recep Karatepe ile yollar ayrılmış teknik adamlığa Hüseyin Eroğlu getirilmişti.

Teknik adamlığa, tecrübeli isim Hüseyin Eroğlu'nun getirilmesi ile Gençlerbirliği bambaşka bir kimliğe büründü ve Süper Lig hedefine odaklandı. Kırmızı siyahlılar, Eroğlu'nun takımın başına gelmesiyle birlikte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. Ankara ekibi 8 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Eroğlu, takımın başında çıktığı Sakaryaspor karşılaşmasından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra Yeni Malatyaspor'u 3-0, lider Kocaelispor'u 1-0, deplasmanda Boluspor'u 2-0 ve son olarak evinde Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etmeyi bildi. Puanını 36'ya yükselten Ankara ekibi 4. sırada yer alırken 2.sırada yer alan Karagümrük ile arasında yalnızca 3 puan bulunuyor.

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