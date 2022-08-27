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Gençlerbirliği'nin golcüsü hedefini açıkladı

Gençlerbirliği altyapısında yetişen İlker Karakaş, başkent ekibinde gol kralı olmayı hedeflediğini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:03
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Gençlerbirliği'nin forveti İlker Karakaş hedefini açıkladı

Gençlerbirliği'nin golcüsü hedefini açıkladı
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Gençlerbirliği formasıyla bu sezon çıktığı iki maçta da gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki İlker, açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonun kendisi adına çok verimli geçmediğini fakat bu sezon fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini belirten İlker, "Geçen sezon uzun süreli forma şansı bulamamıştım ve futbol adına çok iyi bir sezon geçirdiğimi de düşünmüyorum. Futbolda daima bir önceki sezon akıllarda kalır. O yüzden bana yapılan eleştirileri normal karşılıyorum. Geçmiş geçmişte kaldı, bu sezon kendime çok güveniyorum. Sezonun bitimiyle yaz döneminde bireysel olarak antrenmanlarıma devam ettim, çalışmayı ve disiplini asla elden bırakmadım." ifadelerini kullandı.

İlker, altyapıda sezonda 20 golün üstüne çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ligde oynadıkça aynı başarıyı yakalayacağıma inanıyorum. Şimdiye kadar oynadığım maçlara sonradan giriyordum ve bu bende bir baskı oluşturuyordu. Bu sezon maçlara ilk 11'de başladım, üstümdeki baskının da olmadığını düşünerek rahat hareket edip gollerimi atıyorum. Altyapısında yetiştiğim bu değerli kulübün çatısı altında bir gün kırmızı-kara forma ile gol kralı olmak istiyordum ve bir gün bunu yapabileceğime inanıyorum. Hayalim olan gol krallığı aslına bakılırsa çok da uzak değil."

Gerek bireysel gerekse takım olarak her geçen gün üstüne koyarak ilerlediklerini vurgulayan genç futbolcu, takım içerisindeki arkadaşlığın da çok ileri seviyede olduğunun altını çizdi.

''GÜZEL BİR MAÇ DAHA BİZLERİ BEKLİYOR''

İlker, yarın karşılaşacakları Pendikspor'u iyi analiz ettiklerini ifade ederek, "Rakibimiz Pendikspor'un oynadığı iki maçı da izledim ve takım olarak rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bir forvet oyuncusu olarak da rakip takımın stoperlerini yakından inceledim. Dersimize iyi çalıştık, güzel bir maç daha bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği taraftarına da çağrıda bulunan İlker Karakaş, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızdan bizleri her zamankinden daha fazla desteklemelerini istiyorum. Çünkü onların desteğiyle daha güzel galibiyetlere imza atacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız, bizim itici gücümüz, onlara ihtiyacımız var. Boluspor maçında bunu gördük ve galibiyeti hep birlikte kutladık. Sevineceksek de birlikte  sevinelim, üzüleceksek de yine birlikte üzülelim."

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