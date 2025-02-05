Gençlerbirliği’nin oyuncusu Premier Lig’e transfer oldu: Resmen açıkladılar

Kaynak: AA
Gençlerbirliği’nin oyuncusu Premier Lig’e transfer oldu: Resmen açıkladılar

Gençlerbirliği forması giyen Baran Yıldız Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’a transfer oldu. Ankara ekibi transferi resmen açıkladı.

Gençlerbirliği Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, U19 takımında oynayan 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transfer olduğunu açıkladı.

Ali Ekber Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "Yeni serüveninde başarılar Baran." paylaşımı yapıldı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız da yayımladığı veda mesajında, "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.

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