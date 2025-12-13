Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımapaşa ile deplasmanda golsüz berabere kalan Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktörün kim olacağı büyük ölçüde belli oldu.

KASIMPAŞA MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Başkent ekibinde daha önce de görev yapan 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Metin Diyadin'in Kasımpaşa maçını tribünden takip etmesi dikkat çekti. Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in istifasının ardından Metin Diyadin'in göreve başlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Metin Diyadin'in göreve başlaması halinde; yardımcılarının da Özcan Bizati ile Ergin Keleş olacağı gelen bilgiler arasında.

Son olarak Iğdır FK'yı çalıştıran Metin Diyadin, 27 maçta 2,04'lük maç başına puan ortalaması yakalamıştı.

Gençlerbirliği'nin kısa süre içerisinde teknik direktörlük belirsizliğine son verip resmi açıklamayı yapması bekleniyor.