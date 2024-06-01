Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Başkent ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Recep Karatepe'nin getirildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre; Karatepe ile 1 yıl süreyle anlaşma sağlandı ve sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Başkent ekibi, yeni teknik direktörleri için 3 Haziran Pazartesi günü bir imza töreni organize edecek.

Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu Sinan Kaloğlu ile tamamlayan Gençlerbirliği, 34 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 51 puan toplamıştı. Kırmızı-Siyahlılar ligi 8. sırada yer almış, play off dışında kalmıştı.