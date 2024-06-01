Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile anlaştığını açıkladı.

Başkent ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Recep Karatepe'nin getirildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre; Karatepe ile 1 yıl süreyle anlaşma sağlandı ve sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Başkent ekibi, yeni teknik direktörleri için 3 Haziran Pazartesi günü bir imza töreni organize edecek.

Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu Sinan Kaloğlu ile tamamlayan Gençlerbirliği, 34 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 51 puan toplamıştı. Kırmızı-Siyahlılar ligi 8. sırada yer almış, play off dışında kalmıştı.

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